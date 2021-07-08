Верующий и со своими принципами: режиссер Корявов об актере Дмитрии Певцове

Актер театра и кино, певец, музыкант, педагог, народный артист России Дмитрий Певцов сегодня празднует 58-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Корявов.

Собеседник рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с артистом на проекте «Абриколь».

«Помимо того, что это талантливый человек, яркий и порядочный, я могу назвать его еще и невероятно трудоспособным и очень командным. У меня о нем самые добрые воспоминания. Я был на его концерте. Он прекрасно поет. У него замечательные песни. И как человек он мне глубоко симпатичен. Он верующий, со своими принципами по жизни, по-моему, абсолютно верными. При всей своей популярности он и молодым актерам всегда помогал», — сказал кинорежиссер.

Дмитрий Корявов также вспомнил один случай, который доказывает преданность актера профессии.

«Как-то раз у нас была очень тяжелая съемочная смена. Дима прилетел, по-моему, из Питера, добирался к нам ночью. Он плохо себя чувствовал. Смена в тот раз сильно затянулась, пошел дождь. Вроде по договору Дима мог давно уйти с площадки, но он остался вместе со всеми, пока мы не закончили сцену целиком. Он сказал: «Я считаю, неправильно бросать товарищей в беде». Это настоящий поступок», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Антон Новодережкин

В завершение он поделился поздравлениями в адрес именинника.

«Сейчас желаю, конечно, здоровья! Времена непростые. Кроме того, безусловно желаю интересных работ. Ярких, глубоких, которые были бы созвучны его душевным поискам, тому, что он хочет в этот мир привнести. Душевного уюта», — подытожил продюсер.

Ранее кинорежиссер Иван Соснин через ФАН поздравил с днем рождения актера Дмитрия Лысенкова. По словам собеседника, даже несмотря на свою популярность, артист всегда находит со всеми общий язык.