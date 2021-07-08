Программу реабилитации для пациентов после коронавируса могут запустить в Кисловодске

Кисловодск, 8 июля. База для реабилитации пациентов после выздоровления от коронавируса может появиться в Кисловодске, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Президент России Владимир Путин выделить 100 млрд руб. на запуск программы реабилитации для перенесших коронавирус россиян. Их них 60 млрд рублей уже направили на разработку проекта, напомнила Матвиенко в ходе своего делового визита.

Матвиенко совершила рабочую поездку в Кисловодск. Там председатель Совфеда посетила лечебно-реабилитационный клинический центр Минздрава РФ и осмотрела его лечебные кабинеты. Этот город обладает колоссальным опытом в помощи восстановления пациентов и оснащен современным оборудованием. Уникальные природные особенности города делают его подходящим для запуска программы реабилитации после коронавируса, обратила особое внимание Матвиенко.

Учреждение уже начало помощь нуждающимся пациентам, отметил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в ходе встречи с председателем Совфеда РФ.

«В ближайшее время Министерством здравоохранения будут подготовлены предложения по дооснащению участвующих в реабилитации медицинских организаций необходимым оборудованием, по дополнительной подготовке медицинских кадров и увеличению объема финансирования этой программы в рамках системы ОМС», — заявил Камкин.

Спикер Совфеда РФ рекомендовала ускорить работу в этом направлении в летние месяцы года, чтобы реабилитационный центр был готов к работе с пациентами уже к концу 2021 года.