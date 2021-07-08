Новое крепостное право: украинских крестьян заставят платить за собственные огороды

Профильный комитет Верховной рады Украины поддержал инициативу премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о внесении очередных земельных изменений в Налоговый кодекс страны. Согласно официальной информации, уже в ближайшее время народные депутаты рассмотрят вопрос о «резком уменьшении территории участков для ведения личного хозяйства», а также «ограничении возможности реализации сельхозпродукции частного сектора». Независимые эксперты уверены, что, действуя подобным образом, Киев пытается создать основы для масштабной реализации украинских земель. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Документ, который в украинском парламенте был зарегистрирован под номером 5600, устанавливает право жителя сельской местности бесплатно владеть земельным участком в размере не более 50 соток. Гражданам, которые владеют несколькими гектарами, придется платить до 5% от рыночной стоимости территории или продать свою землю. За превышение лимита будут платить и обладатели чернозема, и владельцы участков с песчаной и даже глиняной почвой — разницы нет.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«В рамках уже одобренных положений (речь идет об отмене с 1 июля нынешнего года запрета на продажу земельных участков на Украине. — Прим. ФАН) нам необходимо привести подобный рынок в соответствие с требованиями Европейского союза», — изначально говорилось в пояснительной записке к законопроекту 5600.

Любопытно, что впоследствии словосочетание «Европейский союз» из того же документа было вычеркнуто. В новой редакции тот же документ «призван обеспечить цивилизованный процесс землепользования». Впрочем, сути это меняет.

«Сегодня на Украине многие жители сельской местности располагают земельными наделами в размере до трех гектаров, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей аналитик аграрного рынка Петр Ткач. — Учитывая, что на селе никакого заработка нет и люди в буквальном смысле этого слова ведут натуральное хозяйство, платить за принадлежащие им территории они попросту не смогут. Продать землю — значит, обречь себя на голодную смерть, а выплачивать государству проценты с прибыли от своего же огорода крестьянам не позволит гордость. Чего в данном случае добивается государство? Неужели оно исключает возможность крестьянских бунтов?»

facebook.com / Денис Шмигаль

Оба вопроса пока остаются риторическими. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — один из инициаторов законопроекта — в своих лучших традициях ограничился фразой:

«Мы заинтересованы в том, чтобы защитить интересы всех без исключения граждан».

Похоже, упомянутые граждане в очередной раз посчитали себя обделенными.

«Какие новые налоги? Я получаю пенсию в 2100 гривен (около 5,6 тысячи рублей. — Прим. ФАН), живу со своего огорода — продаю картошку, лук и капусту, — сказал в доверительной беседе владелец небольшого хозяйства в Черниговской области Николай Халада. — Пусть они (народные депутаты. — Прим. ФАН) хоть на голове ходят, а за свои два гектара я не заплачу им ни копейки!»

pixabay.com /

На вопрос, сможет ли он защитить себя, если документ 5600 все-таки будет принят, собеседник ФАН ответил утвердительно.

«Мне не нужен никакой адвокат, я просто не пущу на свою территорию никакого чужака, будь он хоть чиновник, хоть бандит. У меня есть охотничье ружье. «Майдан» мы можем организовать и в нашем селе», — многозначительно заявил он, добавив, что такое настроение разделяют и многие его соседи.

О том, что ситуация может выйти из-под контроля официального Киева, заявляют и юристы.

«Закон о земле на Украине сегодня является одним из самых непопулярных нормативных актов, — сказал корреспонденту ФАН адвокат Виктор Барчук. — Нынешней власти явно не стоит усугублять обстановку, поскольку введение нового крепостного права может обернуться социальным взрывом».

Как бы там ни было, а земельные изменения в Налоговый кодекс будут рассмотрены Верховной радой на ближайших заседаниях. Некоторые народные депутаты клятвенно пообещали учесть мнение своих избирателей по этому поводу.