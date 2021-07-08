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Блогеру-вандалу грозит три года тюрьмы за осквернение Вечного огня в Чувашии
Происшествия
Блогеру-вандалу грозит три года тюрьмы за осквернение Вечного огня в Чувашии
flickr.com  /  spoilt.exile

Чебоксары, 8 июля. Следователи СКР направили в суд уголовное дело по факту осквернения Монумента памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Как сообщает ФАН, один из вандалов устроил «барбекю» на Вечном огне в Чувашии, а свои действия транслировал в онлайн-режиме.

Преступление было совершено 22 октября 2020 года около полуночи. 24-летний житель города Чебоксары в компании друзей отправился в Мемориальный парк «Победа». Там под одобрительные возгласы своих подруг и товарищей он пожарил пачку сосисок на Вечном огне. Все действия вандала снимались на камеру мобильного телефона и транслировались в интернет.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 354 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России». В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, после утверждения прокурором обвинительного заключения, направлено в Верховный суд республики для его рассмотрения по существу. Дела о преступлениях данной категории находятся на особом контроле. Мы будем и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них принципиальную правовую оценку», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Чувашской Республике Евгения Кузнецова.

После совершения преступления подозреваемого задержали. В отношении него была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

«Молодой человек имеет в своей собственности тату-салон, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — У него также много подписчиков в интернете. Подозреваемый решил устроить надругательство над памятником советским воинам для того, чтобы поднять свои рейтинги в соцсетях. До этого он устраивал автопробег с полуголыми девицами на крыше машины и другие акции».

Блогер не признал своей вины. Он утверждает, что не хотел осквернять память погибших воинов, а сосиски пожарил якобы из-за того, что очень хотел есть.

Если вина вандала будет доказана в суде, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

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