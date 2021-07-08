Минздрав России готов обсудить с ЕС взаимное признание COVID-сертификатов

Москва, 8 июля. Российский Минздрав получил предложение Евросоюза о взаимном признании COVID-сертификатов. Ведомство заявило о готовности к переговорам.

ЕС обратился в Минздрав РФ с инициативой обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. В Кремле предложение Евросоюза назвали положительным. Министерство готово обсудить с ЕС данную идею.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер напомнил, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС не политизировано.