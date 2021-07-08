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Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
Общество
Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году полуостров начал стремительно развиваться. Однако за семь лет невозможно нагнать тот потенциал региона, который был упущен во времена, когда республика находилась в составе Украины. В связи с этим даже в крымской столице сегодня можно встретить неблагоустроенные улицы и дворы.

На это обратил внимание известный публицист и актер озвучки Дмитрий «Гоблин» Пучков во время разговора с вице-премьером Республики Крым Евгением Кабановым, передает ФАН.

Он отметил, что во время пребывания в Симферополе иногда такое бывает: «зайдешь за угол, а там можно снимать «Как закалялась сталь» без декораций; вот они, времена Гражданской войны». В связи с этим Пучков задал Кабанову вопрос, как так получилось, что Украина в Симферополь вообще денег не вкладывала?

«Государство жило отдельно от населения: за более чем 20-летний период пребывания Крыма в составе Украины были построены только одна школа и, по-моему, один детский сад на территории всего полуострова. За исключением Севастополя: здесь работала программа по развитию Черноморского флота. Юрий Лужков выделял деньги по линии правительства Москвы. А в Крыму в рамках социальных объектов не выполнялось практически ничего», — заявил вице-премьер РК.

Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена гражданской войны
Пресс-служба вице-премьера Крыма Е.К. Кабанова  / 

В связи с этим Пучков предположил, что на Украине твердо знали, что Крым им никогда не достанется, поэтому деньги в полуостров и не вкладывали.

«Не исключено. Мы с коллегами тоже недавно шутили, что Украина должна сказать спасибо за то, что Крым восстановил свое законное право быть в составе Российской Федерации. Теперь, мол, смотрите, что происходит, как там все меняется», — отметил Евгений Кабанов.

Вместе с тем «Гоблин» признал, что в Крыму действительно все серьезно меняется, хотя и с интервалами, однако это происходит. Он привел в пример своих знакомых из Санкт-Петербурга, которые еще в начале 90-х эмигрировали в другие страны. И когда они приезжают раз в 5-7 лет, то им заметны эти изменения.

Ранее ФАН сообщал, что глава Республики Крым Сергей Аксенов пригрозил наказанием ответственным за срыв сроков благоустройства Симферополя.

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россия украина крым симферополь
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