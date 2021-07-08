Авиакомпания «Россия» готова возобновить рейсы в Египет

Москва, 8 июля. Авиаперевозчик «Россия» заявил о готовности возобновить регулярные чартерные рейсы в Египет, следует из сообщения пресс-службы компании.

Президент России Владимир Путин разрешил возобновить регулярное чартерное сообщение с Египтом. Несколько российских авиаперевозчиков уже выразили готовность запустить рейсы по этому направлению.

Авиакомпании ожидают разрешения от оперативного штаба и Росавиации. Первые самолеты из России в Египет могут полететь уже через две–три недели, предположили в Ассоциации туроператоров России.