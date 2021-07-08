Через тернии к звездам: Олег Довганюк о вынужденном транспортном коллапсе в Кронштадте

С начала следующего года транспортная ситуация на въезде в Кронштадт может ухудшиться. Об этом в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, предупредил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

Кронштадт — город островной, небольшой, но при этом благодаря своей богатой истории стал центром притяжения как для российских туристов, так и для иностранцев. Городская транспортная инфраструктура уже сейчас не выдерживает столь плотный поток автомобилей. В перспективе количество желающих посетить город только прибавится. Ведь к 2024 году закончится реставрация трех фортов — «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I». Власти это прекрасно понимают и разрабатывают план по спасению города от транспортного коллапса.

«География объектов, которые можно посмотреть в Кронштадте, расширяется. Здесь много исторических мест и общественных пространств, которые привлекают людей. Но историческая часть города не предназначена для такого количества личного транспорта и автобусов. Сейчас мы с комитетом по туризму и комитетом по развитию транспортной инфраструктуры при поддержке ГИБДД разрабатываем меры, чтобы можно было поставить знаки запрета и ограничить проезд», — сказал Довганюк в ходе брифинга.

Проблему транспортной загруженности Кронштадта держат на контроле и губернатор, и правительство. По словам спикера, проект по реформатированию городских улиц будет готов к концу 2021 года, а в начале 2022 года начнутся работы. При этом все понимают, что транспортную проблему надо решать еще на подъезде к городу.

«С начала следующего года начнутся работы в городе. Параллельно Правительством РФ при участии нашего губернатора принято решение о реставрации развязки при въезде в Кронштадт. Она в свое время была сделана по упрощенной схеме. Сейчас в планах — сделать ее двухуровневой с правым и левым поворотами», — поделился глава района.

Но все эти работы, по его мнению, должны делаться синхронно. Как объяснил Довганюк, при расширении только Кронштадтского шоссе автомобилисты попадут в «бутылочное горлышко» на развязке. И наоборот, если сделать сначала развязку, то в городе будет не проехать.

«Мы должны быть готовы, что во время ремонта дорожная обстановка может сильно ухудшиться, но через тернии к звездам», — заключил он.

Олег Довганюк также добавил, что ко Дню ВМФ в Кронштадте будет организована временная парковка на 260 автомобилей, чтобы разгрузить городские улицы.