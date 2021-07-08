Чартеры в Египет из России могут запустить уже в июле

Москва, 8 июля. Возобновление чартерных рейсов на курорты Египта из городов РФ может произойти уже в июле, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Расписание вылетов чартерных рейсов будет сформировано за две-три недели, рассказали в организации. Вопрос о числе перелетов на египетские курорты, в свою очередь, решат в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на чартерные перелеты в курортные города Египта. До этого отечественные перевозчики не осуществляли таких рейсов с 2015 года.