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Лента
08 июля 19:31
19:27
Происшествия
Московский суд вновь арестовал участницу Pussy Riot Алехину
19:27
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В Подмосковье полицейский подозревается в подготовке убийства бизнесмена
19:26
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Общество
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Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России. События дня
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Общество
Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России. События дня
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия и Турция согласились сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом

Генеральная прокуратура России и министерство юстиции Турции заключили соглашение о программе взаимодействия по вопросам противостояния терроризму и киберпреступлениям. Документ предполагает двусторонний план действий для развития сотрудничества между правовыми системами двух стран. Это позволит сделать огромный шаг на пути улучшения качества партнерских отношений, что в итоге плодотворно повлияет на уровень обеспечения безопасности народов России и Турции.

Президент Белоруссии заявил о начале террористической атаки на республику

Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России. События дня
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Запад пытается лишить Белоруссию суверенитета и навязать внешнее управление. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства выступал на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По его словам, НАТО усиливает наступательный потенциал. Кроме того, Альянс постоянно проводит учения в непосредственной близости к границам республики.

Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России

Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России. События дня
Global Look Press  / Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Отмечается, что РФС принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сейчас в организации начнут работу по поиску кандидатов на освободившиеся позиции. Новый тренер будет готовить российских футболистов к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года.

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футбол россия белоруссия турция лукашенко спорт черчесов
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