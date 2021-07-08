Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России. События дня

Россия и Турция согласились сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом Генеральная прокуратура России и министерство юстиции Турции заключили соглашение о программе взаимодействия по вопросам противостояния терроризму и киберпреступлениям. Документ предполагает двусторонний план действий для развития сотрудничества между правовыми системами двух стран. Это позволит сделать огромный шаг на пути улучшения качества партнерских отношений, что в итоге плодотворно повлияет на уровень обеспечения безопасности народов России и Турции.

Президент Белоруссии заявил о начале террористической атаки на республику president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь Запад пытается лишить Белоруссию суверенитета и навязать внешнее управление. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства выступал на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. По его словам, НАТО усиливает наступательный потенциал. Кроме того, Альянс постоянно проводит учения в непосредственной близости к границам республики.