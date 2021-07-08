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Эксперт по рекрутингу назвала зарплаты самых востребованных в Москве профессий
Общество
Эксперт по рекрутингу назвала зарплаты самых востребованных в Москве профессий
Федеральное агентство новостей  / 

Самыми востребованными специалистами в этом году в России, помимо айтишников и врачей-инфекционистов, оказались курьеры и строители. Об этом в интервью ФАН рассказала руководитель исследовательского центра одного из известных рекрутинговых сервисов Наталья Голованова.

«Рынок труда в России переживает удивительный период. Ввиду пандемии все ждут сложностей и проблем с трудоустройством. Но с августа прошлого года работодатели активно ищут работников. В сложные времена люди дорожат своей работой и меняют ее с большой осторожностью», — пояснила собеседница агентства.

По словам эксперта, сотрудники IT-компаний в настоящее время чувствуют себя очень уверенно, ведь удаленка для них — привычное дело. Эти специалисты традиционно востребованы и всегда «в цене». Высокий спрос и на курьеров.

«Из-за мер безопасности по распространению коронавируса многие люди стараются избегать выхода в общественные места. В связи с этим наблюдается бешеный спрос на курьеров, — отметила Голованова. — Сервисы доставки развиваются высокими темпами не только в крупных городах, но и в регионах».

В связи с коронавирусом в 2021 году, по словам руководителя исследовательского центра, на рынке труда очевиден спрос на медицинский персонал, особенно в столице.

Эксперт по рекрутингу назвала зарплаты самых востребованных в Москве профессий
Федеральное агентство новостей  / 

«В Москве в среднем зарплата квалифицированного инфекциониста, по сравнению с 2020 годом, увеличилась со 100 тысяч рублей в месяц до 120 тыс. Водителю-курьеру на грузовом автомобиле при доставке 25 заказов в день по столице предлагают 175 тысяч рублей в месяц. Пешие курьеры, по сравнению с летом 2020 года, стали востребованнее в три раза, конкурс на позицию снижен в два раза, средний заработок увеличился с 55 до 70 тысяч рублей», — сообщила специалист по вакансиям.

Голованова также отметила значительный рост спроса на строителей. Это обусловлено тем, что многие мигранты, в большинстве своем задействованные на стройплощадках в России, из-за эпидемиологической обстановки вернулись на родину. Собеседница ФАН констатировала, что сегодня на рынке труда спрос зачастую опережает предложение, поэтому найти оптимальный для себя вариант работы при желании сможет каждый.

Ранее СМИ сообщили, что, согласно проведенным исследованиям, самыми невостребованными вакансиями этим летом в России стали врач-трансфузиолог, мойщик котлов и перегонщик каршеринга.

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москва зарплата профессии рынок труда наталья голованова
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