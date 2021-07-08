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Глава минобороны Украины предложил НАТО тестировать в Донбассе новейшие виды оружия

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:29
Армия
Глава минобороны Украины предложил НАТО тестировать в Донбассе новейшие виды оружия
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Киев, 8 июля. Министр обороны Украины Андрей Таран предложил странам НАТО испытать новейшие образцы западного вооружения в Донбассе.

По его словам, Донбасс станет отличным полигоном для проведения испытаний нового вооружения, в том числе средств радиоэлектронной борьбы.

«Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности», — обратился Таран к представителям стран НАТО.

Министр также добавил, что украинская армия существенно продвинулась в вопросе перехода на стандарты НАТО, обеспечив себя коммуникационными системами и радиостанциями западного производства. Однако отсутствие комплексов противоракетной и противовоздушной обороны остается самой большой проблемой для ВСУ.

Ранее генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк призвал Киев не надеяться на военную помощь со стороны НАТО. По его словам, участие ВСУ в совместных учениях Sea Breeze можно расценивать как бонус за отказ в принятии в Альянс, передает «Утро.ру».

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украина всу донбасс таран
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