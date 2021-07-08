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Черчесов может получить многомиллионную компенсацию за отставку с поста главного тренера

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:37
Спорт
Черчесов может получить многомиллионную компенсацию за отставку с поста главного тренера
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich / Global Look Press

Москва, 8 июля. Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, скорее всего, получит 300 миллионов рублей в качестве компенсации за увольнение с должности.

По информации журналистов, неустойку Черчесову выплатит Российский футбольный союз. Контракт на сотрудничество со сборной России у Черчесова действовал до 2022 года включительно. Однако договор был расторгнут после провального выступления россиян на Евро-2020. Досрочное расторжение контракта может принести экс-наставнику сборной России компенсацию в размере 300 миллионов рублей.

Бывший тренер сборной России уже дал комментарий по своей отставке. Он пожелал своему преемнику выполнить задачу по выходу сборной на предстоящий чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

На отставку Черчесова положительно отреагировал звезды болельщик, актер Михаил Боярский. Он заявил, что "это было ожидаемо", ведь бывший тренер сборной не принес никакой пользы российскому футболу. Он добавил, что место наставника должен занять квалифицированный специалист.

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футбол черчесов сборная россии евро-2020
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