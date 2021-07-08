Минобороны России направило в Турцию самолет Бе-200 для борьбы с пожарами

Москва, 8 июля. Российский самолет-амфибия Бе-200 направлен в Турцию для помощи в пожаротушении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин некоторое время назад издал соответствующий указ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился направить Бе-200 из состава морской авиации ВМФ РФ, уточнили в военном ведомстве. Около 16:00 по московскому времени самолет взлетел с аэродрома Крымск и направился в сторону турецкой авиабазы Адана.

В Минобороны РФ ранее приступили к формированию специальных подразделений из числа военнослужащих, которые будут помогать российским регионам в борьбе с лесными пожарами. Солдаты задействуют спецтехнику для выполнения своих задач.