«Тренер решил, что ему можно все, а это не так»: Губерниев осадил Черчесова

Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. РФС отметил, что решение было принято совместно с тренером.

На громкую отставку отреагировал и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что во время пресс-конференции по итогам выступления сборной на Евро-2020 Черчесов «неоднократно пересекал сплошные линии».

Кроме того, в своем Telegram-канале Губерниев поделился мнением, что до «эпической конференции» об отстранении главного тренера, возможно, не было и речи.

«Сам хотел поговорить (ну если это можно назвать разговором). До этого примерно в той же манере он общался в студии «Останкино» с Казанским (Денис Казанский, комментатор «Матч ТВ». — Прим. ФАН). В начале зимы. Станислав Саламович ничего тогда не понял и не услышал никого, кроме себя. Тренер решил, что ему можно все. А это не так. То, что и как ты говоришь в публичном поле, в наши дни едва ли не важнее результатов. А если ты становишься токсичным, то защищать тебя сложно. А с какого-то момента — понятно какого — уже и невозможно!» — написал Губерниев.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

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