Жительницы Твери помогли вернуться домой потерявшемуся дедушке

Тверь, 8 июля. Потерявшемуся дедушке оказали помощь прохожие в Твери, сообщили волонтеры «ВПСО Сова Тверь и Тверская область».

Две женщины заметили дедушку, который растерянно ходил вдоль жилого дома. Они подошли к мужчине и, задав ему несколько вопросов, поняли, что он потерялся. Пожилой человек смог назвать свою фамилию, имя и отчество, но так и не вспомнил, откуда пришел.

Женщины привели его к себе во двор и позвонили волонтерам, которые связались с полицией и установили точный адрес дедушки. Через некоторое время мужчину передали соседке, которая разыскивала его уже несколько часов.

Порой даже те, кто не может сказать о своей проблеме, все равно дожидаются помощи. Волонтеры обнаружили бездомную собаку на улице Гоголя в Иркутске. Животное было сильно заросшим, покрытым колтунами и с длинными ногтями. Из-за тяжести большого количества шерсти собака почти не могла самостоятельно передвигаться.