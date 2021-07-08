Делегация талибов приехала на переговоры в Москву

Москва, 8 июля. Делегация группировки «Талибан»1 (запрещена в России) приехала на переговоры в Москву.

Об этом проинформировал РИА Новости представитель запрещенного движения.

Американцы и их партнеры по Североатлантическому альянсу планируют вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября. Военный контингент покидает страну на фоне активизации талибов.

Члены группировки ранее заявили, что под их контроль перешли 162 из 398 районов Афганистана. Террористам удалось практически полностью захватить провинцию Бадахшан.

1 Организация запрещена на территории РФ.