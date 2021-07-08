Ливийский министр раскритиковал заявления Эрдогана о нефти

Триполи, 8 июля. Министр нефти и газа Мухаммад Аун опроверг слова президента Турции относительно ресурсов североафриканского государства, заявив, что Анкара не имеет доли в секторе.

Несколько дней назад Реджеп Тайип Эрдоган призвал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева к сотрудничеству в разработке нефтяных месторождений Ливии.

Министр объяснил, что страна не находится в прямом контакте с Анкарой по вопросу ресурсов.

«Мы не получали никаких письменных документов по этому поводу, и в последние годы ни одна из сторон в государстве не заключала контрактов», — подтвердил Аун.

По его словам, Турция на данный момент не имеет какой-либо доли в ливийском нефтяном секторе. Заявление Эрдогана при таком раскладе является фикцией.

Анкара на протяжении последних лет пытается заполучить контроль над ресурсами североафриканской страны, чтобы поддержать свою пошатнувшуюся экономику. Это стало одной из основных причин открытого военного вмешательства в Ливию в 2020 году.