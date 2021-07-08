Авиаперевозчик S7 выразил готовность возобновить рейсы в Египет

Москва, 8 июля. Готовность возобновить рейсы в курортные города Египта выразили представители авиакомпании S7.

Перевозчик запросит соответствующее разрешение у авиационных властей. В планы S7 сейчас входит формирование полетной программы, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

«S7 Airlines готова возобновить полеты по данному направлению», — сказано в сообщении.

Указ, отменяющий запрет чартерных рейсов в курортные города Египта, 8 июля подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.