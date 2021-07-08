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Растущие расходы на содержание F-35 поставили командование ВВС США перед дилеммой
Армия
Растущие расходы на содержание F-35 поставили командование ВВС США перед дилеммой
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Вашингтон, 8 июля. Пентагон может столкнуться с финансовыми трудностями из-за растущих расходов на содержание истребителей F-35. К такому выводу пришли эксперты американского издания Defense News.

Аналитики отмечают, что к 2036 году у министерства обороны США может не оказаться средств, которые необходимы для поддержания эксплуатации истребителей F-35. Единственным выходом является снижение расходов на содержание истребителей пятого поколения или сокращение их количества в составе ВВС США.

К 2036 году разрыв между фактическими затратами на F-35 и реальными финансовыми возможностями Пентагона достигнет шести миллиардов долларов. Из них 4,4 миллиардов долларов будут возложены на ВВС США, которые планируют закупить более 1,7 тысячи самолетов F-35. Представители американских военно-воздушных сил уже сейчас говорят о необходимости сократить число приобретаемых истребителей.

При этом к настоящему моменту общая стоимость программы по созданию F-35 достигла суммы в 1,7 триллионов долларов. Самыми масштабными являются затраты на обслуживание, топливо, учебные боеприпасы и вспомогательное оборудование. Их оценивают в 1,3 триллионов долларов. В настоящее время американские военные пытаются оказывать давление на корпорацию Lockheed Martin, требуя сократить расходы на содержание F-35, сделав его более дешевым в экономичным.

Ранее аналитики журнала Military Watch выразили уверенность, что российские истребители Су-57 представляют серьезную угрозу для американских F-35. По их мнению, вооруженный гиперзвуковыми ракетами Су-57 может уничтожить любой военный самолет, даже не вступая с ним в бой, передает «Утро.ру».

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