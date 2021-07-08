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Боярский назвал ожидаемым увольнение Черчесова с поста тренера сборной России

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:09
Шоу-бизнес
Боярский назвал ожидаемым увольнение Черчесова с поста тренера сборной России
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Санкт-Петербург, 8 июля. Станислав Черчесов не принес пользы российскому футболу, считает народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Боярский не удивился досрочному расторжению контракта с тренером национальной сборной.

"Это ожидаемый результат. Все, что он сделал, никакой пользы не принесло — ни болельщикам, ни футболистам, ни нашему футболу", — заявил артист.

Он добавил, что главным критерием считает результативность. По его мнению, место тренера должен занять квалифицированный спортивный специалист, который бы позаботился о будущем отечественного футбола.

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футбол боярский черчесов увольнение сборная россии
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