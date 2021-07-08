Турция отправила грузовой самолет на ливийскую базу Аль-Ватыя

Триполи, 8 июля. Анкара продолжает нарушать резолюции ООН и международные соглашения, перебрасывая оружие в Ливию. Также правительство республики отказывается выводить свои войска и наемников из Триполи.

Итальянский портал ItaMilRadar зафиксировал передвижение транспортного самолета Airbus A400-M ВВС Турции с бортовым номером 17-0078 и контактным кодом TUAF221 в североафриканское государство и обратно. Источники издания Al-Ain сообщили, что в трюме воздушного судна находились боеприпасы и военная техника.

itamilradar.com / Prt Scr

Согласно веб-сайту, самолет приземлился на оккупированной Анкарой военной базе Аль-Ватыя на западе Ливии в 12.45 по местному времени. После разгрузки, которая заняла около двух часов, он вылетел в Турцию.

itamilradar.com / Prt Scr

Не исключено, что регулярные рейсы между двумя странами могут служить и другим целям. Среди них — ротация личного состава турецкого контингента, выполняющего задачи на территории соседнего государства, а также доставка запасов и материальных средств.

Тем не менее правительство республики в очередной раз нарушило резолюцию Совета Безопасности ООН по запрету на поставки вооружений в североафриканское государство. Анкара также отказывается выполнять условия соглашения, заключенного во время второй сессии берлинской конференции — вывести все иностранные войска и наемников из Ливии.

Федеральное агентство новостей /

На днях Министерство обороны Турции подтвердило, что продолжает обучать боевиков Триполи в рамках договоренностей о военной подготовке, заключенных с бывшим Правительством национального согласия (ПНС). Международное сообщество до сих пор не признало его действительным.

Турецкие военнослужащие и подконтрольные им сирийские наемники сосредоточены на таких базах как Аль-Ватыя и Митига. По последним подсчетам правозащитных организаций их общее количество достигает 18 тысяч человек.

Присутствие боевиков Анкары в Ливии продолжается несмотря на заявления ООН и переходного Правительства национального единства (ПНЕ), отвергающие присутствие иностранных войск. Они требуют прекратить оккупацию и вернуть всех вооруженных солдат на родину.