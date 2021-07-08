Этические вопросы влияния блогеров обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 июля. Тему авторитета видеоблогеров и того, как их деятельность сказывается на общественной жизни, рассмотрела модный блогер Марина Михина.

Михина приняла участие в онлайн-эфире, организованном Медиагруппой «Патриот», в роли эксперта, поскольку сама зарабатывает на производстве контента для YouTube. Ведущий поинтересовался, считает ли она, что крупные блоги должны быть зарегистрированы в качестве СМИ, если они оказывают сильное влияние на мнение людей.

«Я поняла, насколько сильно воздействует это слово блогера. А уж конечно, у кого огромная аудитория, особенно те, которые работают на школьную, юношескую аудиторию», — согласилась Михина.

Далее петербургского блогера попросили оценить, насколько сильно стоит проблема пропаганды наркотиков в среде ведущих YouTube-каналов.

«Ну это немного не мой сегмент, это молодежная аудитория, где-то конечно доходит. Это очень спорно, потому что с одной стороны — да — когда мы говорим об этом, это становится обыденностью», — рассудила она.

Другой вопрос касался деструктивного личного примера, который иногда подают популярные в интернете люди. Ведущий привел в пример демонстративное употребление запрещенных веществ звездами рэпа.

«Когда ты показываешь, какой ты успешный и употребляешь, это звучит как пропаганда. Они (блогеры, рэперы. — Прим. ред.) вожделенны для подростков, буквально. Говорить нужно, но в определенном ключе, чтобы молодое поколение не западало на это...», — уверена Михина.

Известно, что видеоблогеры в России за 2020 год получили суммарно на треть больше общей рекламной выручки, чем официальные печатные СМИ.