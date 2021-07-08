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Стали известны первые слова Черчесова после увольнения

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:07
Спорт
Стали известны первые слова Черчесова после увольнения
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 8 июля. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий по своей отставке. Он пожелал новым тренерам выполнить задачу по выходу сборной на предстоящий чемпионат мира.

Станислав Черчесов также поблагодарил персонал сборной и футболистов за проделанную работу.

«Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти», — сказал он.

Новому тренерскому штабу он пожелал успехов в решение вопроса по выходу сборной на чемпионат мира, который состоится в 2022 году.

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ранее оценил увольнение Черчесова. По его словам, тренер может раскрыться в новой команде.

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