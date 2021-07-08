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Во Франции суд признал 11 человек виновными в травле критиковавшей ислам девочки-подростка
Общество
Во Франции суд признал 11 человек виновными в травле критиковавшей ислам девочки-подростка

Девочка-подросток Мила из Парижа подверглась массовой травле в Сети за опубликованные в 2020 году видео с критикой ислама. Молодые люди оскорбляли француженку и угрожали ей расправой. Всего Мила получила более 100 тысяч подобных сообщений.

«Дело Милы» вызвало множество споров в обществе. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал девушку, заявив, что по закону граждане страны имеют право «богохульствовать, критиковать и изображать религию в карикатурном виде». Это высказывание относилось в том числе к резонансному делу журнала Charlie Hebdo, редакцию которого в 2015 году атаковали террористы за оскорбительные изображения пророка Мухаммеда.

Парижский суд приговорил 11 из 13 обвиняемых в травле молодых людей к штрафам и условным срокам от четырех до шести месяцев. Известно, что среди подсудимых были как представители разных конфессий, так и атеисты. Суд принял решение не разглашать личности задержанных.

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