Москва, 8 июля. Вашингтон поставил перед президентом Украины Владимиром Зеленским целый ряд задач, которые он обязан выполнить перед встречей с президентом США Джо Байденом.

Германия и Франция уже разочаровались в Зеленском, который, по их мнению, не способен выполнить поручения по реформам. Вот и американский лидер решил отложить встречу, заявил российский сенатор Алексей Пушков в интервью порталу «Русские онлайн».

По мнению члена Федерального Собрания РФ, у Запада сейчас нет времени на встречу с Зеленским, поскольку имеются дела поважнее, например, проблема вывода войск Пентагона из Афганистана.

«Американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками, пусть хоть немного поработают там, в Киеве...» – считает Пушков.

Главе Украины поручили принять законопроекты о Высшей квалификационной комиссии судей и реформированию Высшего совета правосудия. Первый фактически передает иностранным гражданам полномочия назначать украинских судей. Кроме того, украинский президент будет обязан демилитаризовать и деполитизировать Службу безопасности страны, а также привлечь к ответственности неугодных Штатам чиновников под предлогом их коррумпированности.

Ранее сообщалось, что встречу глав США и Украины перенесли с 26 июля на начало августа.