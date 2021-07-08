Гроб с телом Владимира Меньшова предали земле на Новодевичьем кладбище

Москва, 8 июля. Легендарного актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Гроб с телом артиста предали земле в присутствии его близких.

Прощаться с оскароносным режиссером начали в 11:00 в столичном Доме кино Союза кинематографистов — там прошла гражданская панихида. Затем состоялось отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

На похоронах кинодеятеля присутствовали его вдова актриса Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, а также друзья и близкие. Меньшова похоронили рядом с могилой актера Василия Ланового, который скончался в конце января.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля, ему был 81 год. К смерти режиссера привели последствия коронавируса. После гражданской панихиды пришедшие попрощаться с кинематографистом проводили его в последний путь громкими овациями.