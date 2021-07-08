Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 18:00
17:58
Политика
В Госдуме назвали безответственной позицию Франции по российским вакцинам
17:57
Политика
В Уральском избиркоме рассказали о подготовке к выборам в Госдуму
17:56
Экономика
Экономист Чирков ожидает роста реальных доходов россиян к концу 2021 года
17:55
Общество
Эксперт по рекрутингу назвала зарплаты самых востребованных в Москве профессий
17:55
Экономика
Продажи новых версий Skoda Karoq стартовали в России
17:54
Общество
Аксенов посоветовал контролировать подрядчиков в Крыму при помощи электрошокера
17:50
Политика
Потасовка из-за принадлежности Крыма произошла в баре Харькова
17:50
Армия
В Сенате США потребовали выделить Пентагону больше денег для «сдерживания врагов»
17:49
Общество
Доктор медицинских наук развеяла миф о росте детской заболеваемости коронавирусом
17:49
Общество
Программу реабилитации для пациентов после коронавируса могут запустить в Кисловодске
Все новости

Гроб с телом Владимира Меньшова предали земле на Новодевичьем кладбище

  /   Обновлено: 08 июля 2021 17:06
1506
Общество
Гроб с телом Владимира Меньшова предали земле на Новодевичьем кладбище
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 8 июля. Легендарного актера и режиссера Владимира Меньшова похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище. Гроб с телом артиста предали земле в присутствии его близких.

Прощаться с оскароносным режиссером начали в 11:00 в столичном Доме кино Союза кинематографистов — там прошла гражданская панихида. Затем состоялось отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

На похоронах кинодеятеля присутствовали его вдова актриса Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, а также друзья и близкие. Меньшова похоронили рядом с могилой актера Василия Ланового, который скончался в конце января.

Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля, ему был 81 год. К смерти режиссера привели последствия коронавируса. После гражданской панихиды пришедшие попрощаться с кинематографистом проводили его в последний путь громкими овациями.

Вернуться назад

похороны режиссер меньшов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru