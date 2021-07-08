Константин Райкин: В день рождения я играю спектакль о своей жизни

Художественному руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину 8 июля исполняется 71 год. Народный артист России в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как встретит день рождения, как он относится к стендапу и над чем сегодня можно смеяться со сцены.

«Я играю, я на гастролях»

— Константин Аркадьевич, цифра 71 никак не вяжется с вашим образом: зритель запомнил вас необыкновенно ярким и молодым артистом, достойным сыном великого Райкина. Как встречаете день рождения?

— Никак не отмечаю (смеется). Сегодня пройдет большой моноспектакль, я играю, я — на гастролях в Екатеринбурге. В основном программа основана на стихах, на поэзии. У меня сейчас два поэта — Давид Самойлов и Александр Пушкин. Это их великие тексты и иногда мои какие-то комментарии. Спектакль в двух отделениях с антрактом.

— У спектакля очень символическое название — «Константин Райкин. Своим голосом». Это обновленная версия спектакля, который вышел в 2012 году?

— Спектакль на самом деле появился гораздо раньше, мы просто по-разному его называем. Я его играю всю свою профессиональную жизнь. Спектакль о моей жизни, со мной вместе меняется.

— Сегодня, когда вы в статусе театрального мэтра, педагога, руководителя театра, лауреата государственных премий очевидно, что «Константин Райкин» — имя собственное. Что связывает вас с наследием отца, великого Аркадия Райкина? Как вы собираетесь развивать себя и театр его имени?

— Этот вопрос надо было бы задать мне 33 года назад, когда я стал художественным руководителем театра «Сатирикон». Я, собственно, занимаюсь театром все время. Я уже собрался, разобрался и разбираюсь с творческим наследием с 1988 года.

— Преемственность абсолютная? Или театр живет своей жизнью, адекватной сегодняшнему дню?

— Это не мое дело — формулировать. Нужен взгляд со стороны, свое слово должны сказать искусствоведы и критики.

— В названии театра есть корневая основа — «сатира». Над чем сейчас можно смеяться?

— «Сатирикон» не относится впрямую к сатире. Сатирой все-таки занимался Аркадий Райкин. Это другой театр. Он, во-первых, стал драматическим, ансамблевым, большим театром. Что такое «Сатирикон», так толком никто объяснить и не может, что меня как раз устраивает. Каждый немножко по-своему трактует. Туда входит некий набор из всего: петрониевский «Сатирикон» (Петроний Арбитр — автор древнеримского романа «Сатирикон». — Прим. ФАН).

Это такой «фарш» из всего: фарса, драмы, трагедии, комедии. Здесь есть и элементы сатиры. Но это не театр сатиры по основному направлению. Нет. А смеяться можно надо всем. Что значит смеяться? Очень сложно говорить, это отдельный разговор.

ТАСС / Красильников Станислав

«Стендап — замечательное изобретение»

— Ваше отношение к стендапу и стендап-комикам? Что это за явление?

— Замечательное изобретение, я сам этим занимаюсь и занимался когда-то. То, что я делаю, — может быть, немного другой жанр. Это связано с наличием дарования, профессионализмом. Как можно относиться к целому жанру иначе, как только хорошо?

— Аркадий Райкин что бы сказал об этом жанре? Похвалил ребят?

— Не знаю. Вы хотите, чтобы я огульно про всех говорил?

— А нужна ли стендаперам сцена? Они — артисты?

— Это связано с актерством, с определенным излучением, обаянием, талантом. Законы сценического существования одинаковы как для драматического артиста, так и для артиста, который выходит работать один. Бывают в этом деле и «дешевые» какие-то вещи.

Существует текстовой юмор — это низкий уровень, а есть актерский юмор — и это другое, это надо объяснять. Я просто профессионал, и для меня это слишком серьезные вопросы. Они сразу тянут меня на подробности, которые широкому зрителю малоинтересны.

— Что в планах, можно ли проанонсировать ближайшую театральную премьеру?

— Мы начали работать, репетируем сразу много всего и что будет первым, пока не знаем.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Константин Аркадьевич Райкин — актер театра и кино, режиссер, преподаватель актерского мастерства, художественный руководитель московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, Родился 8 июля 1950 года в Ленинграде. Окончил театральное училище им. Б. В. Щукина, выпускник мастерской педагога Юрия Катина-Ярцева (1971).

Актер Московского театра «Современник» (1971–1981), с 1981 года — актер и художественный руководитель (с 1988) Московского театра «Сатирикон».

С 2001 года является руководителем курса в Школе-студии МХАТ.

Среди его киноработ: Бенедикт в экранизации комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», бандит Каюм в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» и заглавный персонаж в музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» по мотивам пьесы Карло Гольдони. В общей сложности Константин Райкин снялся в более чем 30 кинокартинах и фильмах-спектаклях.

В 2012 году создал частный вуз «Высшая школа сценических искусств. Театральная школа Константина Райкина». Является его художественным руководителем, заведует кафедрой актерского мастерства и режиссуры.

Народный артист России (1992), лауреат двух Государственных премий РФ (1995, 2002). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством2 III и IV степеней (2000, 2010). Четырехкратный лауреат российской театральной премии «Золотая маска.