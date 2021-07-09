Денис Майданов выпустил новый клип на песню «Пункт пропуска»

Певец, композитор, заслуженный артист РФ Денис Майданов выпустил клип на песню «Пункт пропуска», которая стала саундтреком к одноименному фильму о российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. Премьера клипа состоялась 6 июля.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме, сценарист Иван Соловьев, оценил творчество Дениса Майданова, а также поделился с ФАН подробностями съемочного процесса.

«Клип снимался с участием актеров фильма «Пункт пропуска. Офицерская история» режиссером картины Верой Соколовой. Атмосфера съемок была прекрасной — энергетика песни и прекрасного исполнения Дениса Майданова накладывались на актерский драйв от творческого успеха и созданных образов в кинокартине. В итоге получилось удивительное совпадение песни и фильма, причем совпадение по всем направлениям: по идее и стилю, характеру и единству зрительского восприятия. Уверен, что именно такая синергия обеспечит безусловный успех и клипа, и фильма», — рассказал Иван Соловьев.

Пресс-служба киностудии «Горизонт кино» /

Денис Майданов также является автором еще одной песни — «Черное море», — которая стала вторым саундтреком к картине. Напомним, фильм «Пункт пропуска» рассказывает историю двух российских военнослужащих, которые были захвачены Службой безопасности Украины. Находясь в плену около трех лет, они не предают свою Родину, а Родина не забывает их.

Ранее режиссер картины Вера Соколова заявила, что «Пункт пропуска» был снят к седьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Съемки, по ее словам, пришлось перенести из-за пандемии, но премьера состоялась вовремя.