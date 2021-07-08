Как российским пенсионерам заработать на YouTube, рассказала блогер Марина Михина

Российские блогеры за 2020 год на рекламе в социальных сетях заработали свыше 11 млрд рублей. Для многих доход от Instagram и YouTube стал основным. Трудно ли быть блогером? Неужели зарабатывать на социальных сетях может каждый? Должен ли инфлюенсер с миллионной аудиторией быть приравнен к СМИ? На эти и другие вопросы ответила модный петербургский блогер Марина Михина в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Хотя социальные сети и интернет-каналы создавались больше для общения и развлечения, со временем люди поняли, что интерес публики можно и нужно монетизировать. Несмотря на то, что изначально в этот процесс в основном была вовлечена молодежь, со временем и старшее поколение начало постигать азы блогерства. Марина Михина, которая позиционирует себя как модный блогер за 50, убеждена, время, когда YouTube был царством школьников, безвозвратно ушло. Теперь человек любого возраста может найти свою аудиторию и стать популярным.

«Когда восемь лет назад я пришла на YouTube, там были одни школьники. Причем женские YouTube-каналы были представлены только бьюти-блогерами: девушки показывали косметику и все такое. Тогда я получала очень много комментариев: «Ты старуха, вон с YouTube, это пространство для молодых». Но я боец по жизни и решила не сдаваться. Со временем стали появляться взрослые зрители. Постепенно, на протяжении восьми лет, я видела, как росло их число. Сейчас там много реально взрослой аудитории, YouTube изменился, бьюти-блогеры уже не в тренде», — рассказала она.

К идее создания своего канала Михина пришла после просмотра зарубежных блогеров, которые рассказывали о путешествиях. В то время, по признанию спикера, она была с компьютером на вы. Но желание получить рекомендации по путешествию в Аргентину взяли верх. Михина зарегистрировалась на YouTube. Уже после поездки в Южную Америку женщина задумалась, что ей тоже есть что рассказать и показать зрителям — так началась ее карьера блогера.

«Я начинала вести канал в 52 года, понимая, что пенсия не за горами. На основной работе я трудилась вплоть до 2019 года, при этом выпускала по два–три ролика в неделю. А когда вышла на пенсию, то поняла, что готова полностью переключиться на ведение YouTube-канала», — рассказала она.

Сейчас у Михиной более 200 тысяч подписчиков, она ведет канал о моде. По ее признанию, чтобы завоевать сердца зрителей, приходилось проявлять немалую изобретательность. Одно время петербургский блогер даже рассказывала о русских блюдах на испанском языке, поскольку хотелось познакомить иностранцев с культурой нашей страны. Плюс испаноязычная аудитория YouTube по количеству пользователей превышает даже англоязычную, а это все новые просмотры и подписчики.

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Секрет успеха YouTube-канала, по словам спикера, заключается в регулярном выпуске видеороликов и харизме ведущего. Если человек перестал выкладывать свежие видео, YouTube наказывает его, ведь для него ты — бизнес-единица. Алгоритмы работают так, что канал просто выпадает из поля зрения аудитории. Но как только твои видео набирают четыре тысячи часов просмотра и 1000 подписчиков, можно подать заявление на монетизацию — тогда видеохостинг начнет выплачивать деньги.

По словам Михиной, карьера блогера хороша тем, что начать ее можно с нуля, не вкладывая никаких средств в рекламу. «Молодому специалисту» достаточно лишь телефона, штатива, селфи-палки и желания учиться, ведь и съемку, и монтаж видео придется делать самому. При этом она особо подчеркнула, что блогеры-миллионники несут особую ответственность перед своими зрителями и должны быть приравнены к СМИ, поскольку многие берут с них пример или проникаются их идеями.