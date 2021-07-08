В Санкт-Петербурге и области выросла скорость мобильного интернета

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. «МегаФон» показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных — 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Самаре — 25,21 Мбит/с, в Краснодаре — 25,76 Мбит/с, в Екатеринбурге — 32,73 Мбит/с, в Новосибирске — 41,05 Мбит/с, во Владивостоке — 43,03 Мбит/с.

Исследование подтверждает, что интернет «МегаФона» по-прежнему самый быстрый в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в Петербурге с 26,06 Мбит/с до 33,19 Мбит/с и в области с 16,26 Мбит/с до 25,28 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 530 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. «МегаФон» укрепил первенство в регионе благодаря активному развитию сети: с начала года оператор запустил и модернизировал в Санкт-Петербурге и в области свыше двух тысяч базовых станций 4G.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и в мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в TikTok минутное видео можно за считанные секунды.

pxhere.com / pxhere.com

«МегаФон» сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объем мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и при разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года «МегаФон» развивал сеть ускоренными темпами. За это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвертого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населенных пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.