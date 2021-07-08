Мощный взрыв не повлиял на работу порта в Дубае

Абу-Даби, 8 июля. Порт Дубая продолжает работу в нормальном режиме после взрыва на борту одного из грузовых кораблей. Об этом сообщает Bloomberg.

В районе полуночи с 7 на 8 июля в результате возгорания контейнера с легковоспламеняющимися веществами на одном из судов произошел мощный взрыв, ставший причиной пожара. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Свидетели происшествия и жители ближайших домов в социальных сетях сообщили о сильном толчке, который ощущался в западных районах города на дальности до 25 км от порта.

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов приказало эвакуировать пострадавший контейнеровоз от разгрузочного причала, при этом остальная портовая инфраструктура работала в обычном режиме, чтобы не замедлять прием и погрузку товаров.

Генеральный директор медиа-офиса правительства Дубая Мона аль-Марри заявила, что подобный инцидент «может произойти в любой точке мира» и власти начали расследование причин аварии.

As if there are not enough issues in global supply chains, now an explosion. Expect more ripples through the supply chain. Fiery explosion erupts on ship at major global port in Dubai #scm #ports https://t.co/j8NFM3PyyI — Joe Walden (@joe_walden) July 8, 2021

Власти города не называли название судна, однако местные СМИ со ссылкой на данные судового трекера Marine Traffic опознали корабль как Ocean Trader. Этот контейнеровоз, ходивший под флагом Коморских островов, принадлежит компании Sash Shipping. Представители фирмы ситуацию пока не комментировали.

Порт Джебель-Али является одним из самых загруженных в мире и имеет важнейшее значение не только для местных вооруженных сил так как способен принимать авианосцы. Этим пользуются ВМС США, имеющие соглашения о сотрудничестве с властями Эмиратов. Известно, ОАЭ занимает второе место по численности американских военных кораблей в своих портах после самих Штатов.