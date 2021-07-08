День рождения Карена Шахназарова: создатель культового «Курьера» размышляет о кино

Народный артист России, известный режиссер, сценарист и кинопродюсер, гендиректор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров 8 июля отмечает день рождения. К сожалению, праздник омрачен трагическим событием — скончался давний друг Шахназарова — знаменитый режиссер и артист Владимир Меньшов.

Карен Георгиевич ведет на ФАН авторскую колонку о кино. В этих заметках режиссер делится с читателями своими размышлениями о том, как должен развиваться отечественный кинематограф; чего не хватает нашему кинопроизводству, чтобы вернуть былую славу; о советском кино; о фильмах для детей и так далее. По нашей просьбе Шахназаров поделился историями создания своих произведений, которые вошли в золотой фонд отечественного кино — фильмов «Курьер» и «Цареубийца».

Мы также обязательно расспросим мэтра о его знаковых киноработах «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» и других. А пока — фрагменты из статей-размышлений Карена Шахназарова.

О Владимире Меньшове

«Меньшов — действительно эпохальная фигура для нашего кинематографа, для нашей культуры. Он был абсолютно советский человек, настоящий советский режиссер. И при этом он был очень русский человек. В нем не было противоречий. Вместе с ним уходит великая советская эпоха».

Федеральное агентство новостей /

Почему сегодня в России не снимают великих фильмов о войне

«Мне кажется, тут вопрос сущностный. После 1991 года в нашей стране утвердилась новая идеология, которая, хочешь не хочешь, вступила в противоречие с идеологией, на которой был воспитан советский народ, выигрывавший войну. Тогда, в 90-е, у нас произошла «буржуазно-либеральная контрреволюция» (лично я называю ее так) — естественно, в первую очередь она ставила перед собой задачу отменить советскую идеологию. Однако вне советской идеологии трудно делать картины о войне и о том времени. Как ни крути, именно советский народ — носитель советской идеологии — победил в Великой Отечественной войне. В этом — противоречие современного общества, отвергающего советскую идею. И это противоречие, мне кажется, как дамоклов меч висит над современным российским военным кино».

О фильме «Цареубийца»

«Я не пытался сделать политическую картину, осуждающую или оправдывающую Николая II. Подчеркну особо: я не являюсь поклонником Николая II как политического деятеля, считаю, что любое его возвеличивание (а такие тенденции есть) противоречит историческим реалиям. Да, он был сложной фигурой, но ведь в конечном итоге именно он потерял империю!

В «Цареубийце» меня больше всего интересовала человеческая история — я хотел проанализировать, воссоздать отношения между человеком, который стрелял, и человеком, в которого стреляли. Взаимоотношения палача, убийцы — и его жертвы. Этот момент меня интересовал больше всего. Думаю, именно поэтому в результате моя картина не удовлетворила ни монархистов, ни левых — и те, и другие ее не вполне принимают. Но это уже их дело. Я же старался понять психологию одного из самых драматичных событий в мировой истории. Да, в истории есть драмы такого уровня — на уровне Марии Стюарт, и история гибели Николая II — одна из них. Именно это мне было интересно как режиссеру».

О фильме «Город Зеро»

«Смысл фильма «Город Зеро» в том, что человек мифологизирует историю, искажает ее. А, искажая постоянно историю, он искажает и свою жизнь. Но, искажая свое прошлое, мы искажаем и свое настоящее. Это касается не только СССР и не только России. Это общее. Для меня эта тема связана с самим существованием человека».

Федеральное агентство новостей /

О культовых фильмах

«Появление фильма, который может претендовать на определение «культовый», — это в большой степени сочетание случайностей. В их число, безусловно, входит талант художника. При этом есть фильмы, очень значительные, которые, на мой взгляд, получились совершенно случайно. Такое тоже бывает. Картина вдруг, как говорится, «попадает» в зрителя — становится на какой-то период частью мировоззрения целого поколения или даже нескольких поколений. Бывает и так, что фильм, которому не предрекали успеха или вовсе считали бесперспективным проектом, вдруг получал огромный резонанс, имел большой успех и достаточно долго оставался востребованным.

У меня так было с фильмом «Курьер». Когда я его снимал, абсолютно никто не думал, что из этого вообще может получиться что-то стоящее. Думаю, что и когда Володя Меньшов снимал «Москва слезам не верит», вряд ли кто-то связывал с этим проектом большие надежды. Тем не менее эти картины живут уже много лет!»

Редакция ФАН поздравляет Карена Шахназарова с днем рождения! Мы желаем ему здоровья и творческих успехов!