Михаил Боярский прокомментировал отставку Черчесова легендарной фразой Черномырдина

Знаменитый актер театра и кино Михаил Боярский заявил ФАН, что отставка главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова была лично для него ожидаемой.

Народный артист РСФСР, ярый поклонник самого популярного в мире игрового вида спорта, в эксклюзивном интервью прокомментировал сообщение об увольнении наставника главной команды страны.

«Это было, конечно, ожидаемо, — признался Боярский. — Формула, которая у нас давно существует: «Хотели как лучше, получилось как всегда», — снова сыграла… Результат [сборной на чемпионате Европы] нулевой! Поэтому я думаю, что обсуждение его дальнейшего присутствия в сборной не имеет никакого смысла».

Теперь, по словам собеседника агентства, нужно думать, что будет дальше с российским футболом.

«Это не моя компетенция, — подчеркнул давний болельщик «Зенита» из Санкт-Петербурга. — Но дальше пока будет только хуже. Посмотрев европейский футбол в качестве обычных зрителей, мы понимаем, на каком уровне находится наш футбол и как далеко убежали европейцы в развитии этой игры».

При этом Боярский затруднился точно ответить на вопрос, кто должен стать преемником Черчесова — отечественный или иностранный тренер.

«В этом вопросе ну совсем не артиста надо спрашивать, — пояснил собеседник ФАН. — Это надо спрашивать у специалистов. Но, знаете, тут же все зависит только от результата. Будет ли режиссер из-за рубежа или наш режиссер — важно, кто он и что он ставит. И какими окажутся результаты. Никакого значения не имеет, наш или иностранец. Важен ре-зуль-тат! Если он будет, значит тренер хороший. А если не будет, значит плохой…»

Ране стало известно, что руководство Российского футбольного союза приняло совместное с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым решение о расторжении соглашения с ним и его помощниками. По словам президента РФС Александра Дюкова, планируется начать поиск кандидатов на должность наставника нашей национальной команды.

Причиной отставки явилось провальное выступление россиян на текущем первенстве Старого Света, где они одержали в трех матчах всего одну победу и заняли последнее место в своей группе.