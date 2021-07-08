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Киевские депутаты проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
Политика
Киевские депутаты проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 8 июля. Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятного знака в честь дружбы с Москвой. Решение одобрили 80 из 120 местных депутатов.

Парламентарий от «Батькивщины» Игорь Галайчук сообщил, что люди постоянно завешивали тряпками эту табличку и обрисовывали ее краской. В обществе наблюдалось четкое напряжение по этому вопросу, сказал политик.

На сайте городской администрации сказано, что памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, установленный на улице Маршала Якубовского, будет демонтирован по многочисленным просьбам местных жителей.

Бывший украинский премьер Николай Азаров подверг критике решение о демонтаже памятного знака. По его словам, народ занимается переворотами, памятниками, майданами, а другие страны — делом.

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украина Киев памятный знак
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