Главе района под Саратовом дали условный срок за хищение более 400 тыс. рублей

Саратов, 8 июля. Суд вынес приговор бывшему главе муниципального образования Озинского района. Чиновнику, который присвоил 400 тыс. рублей, удалось избежать тюрьмы.

Преступление было совершено в период с мая 2018 года по апрель 2021 года. Обвиняемый незаконно увеличил себе ежемесячное денежное вознаграждение. Общая сумма похищенных бюджетных средств составила 404 тыс. рублей.

В отношении чиновника были возбуждены уголовные дела. Сам мужчина признал свою вину. Суд назначил ему условный срок и удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства о возмещении причиненного ущерба.

Подобный приговор суд вынес экс-мэру Липецка. Бывший чиновник получил условный срок за незаконную выдачу разрешения на добычу песка.