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Глупое развлечение: Вадим Манукян о выходе в прокат фильма «Черная вдова»
Общество
Глупое развлечение: Вадим Манукян о выходе в прокат фильма «Черная вдова»
Кадр из фильма «Черная Вдова»  / 

Фильмы, рассказывающие истории персонажей из киновселенной Marvel, представляют собой глупое развлечение. Таким мнением поделился в беседе с ФАН блогер, политолог, общественный деятель, эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в прокат выходит фильм «Черная вдова», рассказывающий историю уроженки Волгограда Наташи Романофф.

«Мне не близко ни это кино, ни киновселенная Marvel, ни сами комиксы. Я считаю, что ходить на подобные фильмы — потеря времени. Американские ленты этого направления мне абсолютно не близки. Российское кино подобного плана, например сказки, мне интересны. В них есть какой-то смысл. Они говорят о нашем прошлом, о корнях», — сообщил блогер.

Вадим Манукян отметил, что один из главных недостатков таких историй, по его мнению, заключается в том, что они выдуманы от начала и до конца.

«Что касается американского кино, той же киновселенной Marvel, это абсолютная выдумка, основанная на каких-то супергероях со способностями, которых нет у обычных людей. Мне ближе ленты более драматического плана, может, даже триллеры, о судьбах людей, которым можно сопереживать», — пояснил общественный деятель.

Глупое развлечение: Вадим Манукян о выходе в прокат фильма «Черная вдова»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он предположил, что авторы такого рода проектов ставят перед собой цель заработать больше денег на не особо требовательной публике.

«Я понимаю, что на эти картины ходят дети, подростки. Им это близко. Однако лично для меня это обычная киножвачка, которая при просмотре была бы просто потерей времени. Все это чистая коммерция, развлечение, но — глупое. Там, где не заложен смысл, — развлечение глупое. Всегда можно найти, как провести время с большей пользой», — подытожил Вадим Манукян.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН подверг жесткой критике ковид-диссидентов. По словам собеседника, на него обрушился шквал неприятных отзывов со стороны пользователей соцсети Instagram после того, как он сделал прививку от коронавируса.

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манукян черная вдова
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