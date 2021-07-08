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Шоу-бизнес
Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
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Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
Невские Новости

Москва, 8 июля. Знаменитый певец Валерий Меладзе признался, что с неприязнью относится к телеведущему Борису Корчевникову и его шоу «Судьба человека».

Многие звезды отзываются о Корчевникове положительно и с радостью становятся гостями его передачи. Однако Меладзе не входит в число этих знаменитостей.

«За его мягкой личиной скрывается желание залезть под кожу. Он с таким удовольствием все эти подробности смакует», — возмутился певец, говоря о телеведущем в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Исполнитель понимает, что у Корчевникова такая работа, однако, по мнению артиста, ведущий обсуждает детали из личной жизни звезд с удовольствием. Кроме того, Меладзе убежден, что подрастающее поколение нужно оградить от Корчевникова. Певец считает влияние телеведущего более вредным, чем воздействие на публику скандальных блогеров Дани Милохина и Андрея Петрова.

«Тот же Милохин повзрослеет, изменится и будет достойным человеком. А Корчевников уже вырос», — подытожил исполнитель.

У Валерия Меладзе есть причина не любить шоу Корчевникова. Именно на передаче «Судьба человека» певица Ани Лорак намекнула, что сталкивалась с домогательствами со стороны брата артиста, продюсера Константна Меладзе. На этой же программе о признаниях исполнительницы высказалась бывшая жена Валерия Меладзе.

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собчак меладзе корчевников
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