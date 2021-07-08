Спасатели обследовали 25 км берега в районе крушения Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 8 июля. Сотрудники МЧС продолжают поисковую операцию в зоне падения самолета Ан-26. В течение дня они обследовали 25 километров береговой линии.

К поискам привлекались водолазы, которые обследовали 3,5 кв. км дна, с помощью дронов совершен облет 1 кв. км акватории. Спасателям не помешали сильный ветер и высокие волны.

Обследование местности на квадроциклах и вездеходах будет продолжено на следующий день. Для поисков будут использоваться лодки.

Самолет вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Незадолго до посадки с ним пропала связь, лайнер упал. Никто из 28 человек на борту не выжил.