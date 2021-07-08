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«Настучат по башке?»: телеведущий Кузичев иронично отреагировал на оправдания Соколовской
Политика
«Настучат по башке?»: телеведущий Кузичев иронично отреагировал на оправдания Соколовской
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. Журналист из Украины Янина Соколовская оконфузилась во время прямого эфира. Она участвовала в новом выпуске программы «Время покажет», выходящей на Первом канале.

Участники эфира обсудили «день победы ВСУ», организованный в Славянске по инициативе украинских властей. Соколовская выступила в качестве приглашенного эксперта. Телеведущий Анатолий Кузичев поблагодарил журналиста за посещение праздника в городе Донбасса, где она должна была появиться 5 июля.

Соколовская отметила, что находится в Киеве, и попыталась оправдаться. По словам участницы эфира, она не отправилась в Славянск из-за рекомендаций «интересных организаций».

«Потому что у нас объявили высокий уровень террористической угрозы. Специальные люди из интересных организаций по секрету сказали, что лучше не ехать», — объяснила она.

«То есть тебе намекнули, что в Славянске настучат по башке?» — иронично отреагировал Кузичев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее назвал ВСУ «одной из самых сильных» армий в Европе. Однако, по оценкам экспертов, морально-психологическое состояние украинских военных остается на низком уровне. В рядах ВСУ процветают дезертирство и употребление спиртных напитков.

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украина время покажет соколовская
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