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Политолог объяснил, зачем Россия ввела санкции против Украины
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Украина
Политолог объяснил, зачем Россия ввела санкции против Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Российские санкции против Украины — очередная порция ограничений. Москва и Киев регулярно обмениваются списками запрещенных товаров. Об этом в комментарии ФАН сказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Санкции для Украины

Правительство России внесло изменения в постановление 2018 года, которое запрещает поставки ряда продуктов с Украины. Теперь в черном списке мороженое, сладкая газировка, минеральная вода, макаронные изделия, готовые супы, кетчуп, майонез и другие соусы.

Кроме того, ограничен ввоз пальмового масла и его фракций, мясных консервов и субпродуктов, жмыха и корма для сельскохозяйственных животных.

Политолог объяснил, зачем Россия ввела санкции для Украины
Федеральное агентство новостей  / 

До этого в РФ с Украины нельзя было поставлять пиво, пшеницу, вино, кондитерские и мучные изделия.

Порция ограничений

Дмитрий Родионов призвал не искать тайного смысла в запрете на ввоз мороженого, сахара и макарон с Украины. Это просто очередная порция ограничений. Москва и Киев регулярно обмениваются списками запрещенных товаров. Совсем недавно Украина ввела эмбарго на ввоз российской пшеницы, бумаги, подсолнечного масла и картона. Так что это просто «ответка» России на очередной недружественный шаг Киева.

«Эта торговая война длится с момента подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, когда страну пришлось исключить из ЗСТ СНГ из-за опасений попадания через нее товаров из Евросоюза. С тех пор стороны регулярно вводят друг против друга торговые эмбарго. Но тут надо отметить два момента: во-первых, Россия не начинает первой, а только отвечает. Во-вторых, несмотря на все это, Россия остается для Украины ключевым торговым партнером после Китая и Германии. И это неудивительно, ведь ЕС так и не компенсировал Украине потерю российского рынка, Киев свой рынок открыл полностью, а ЕС — дозировано — по квотам, которые заканчиваются уже в начале года», — пояснил Дмитрий Родионов.

«Надо бить больно»

Сколько это может продолжаться? По мнению эксперта, до тех пор, пока полностью не будет исчерпана номенклатура товаров, а это явно будет нескоро. Проблема в том, что, отвечая на украинские санкции, мы постоянно находимся в роли обороняющегося, в то время как нужно наступать, считает эксперт.

Политолог объяснил, зачем Россия ввела санкции для Украины
Федеральное агентство новостей  / 

«Недавно президент РФ Владимир Путин вновь вспоминал о «братском народе», которому мы по-прежнему боимся причинить вред. И Украина этим пользуется, как малолетний гопник, который сзади дает вам пинка и даже не убегает, а ехидно скалится: дядя, ты же не будешь бить маленького! А надо бить, иначе воспитать не получится. Пора понять, спуская все с рук Украине, мы не только защищаем украинский народ, но и сохраняем правящий там режим. Украина — не Европа или США. Нам есть чем ответить на ее санкции. И ответить так, что будет очень больно. К примеру, мы давно могли бы оставить их без газа и нефти. Но то ли «братский народ» жалко, то ли потерянной выгоды. Но когда речь идет об исполнении национальных интересов, не о выгоде сырьевиков надо думать», — считает Дмитрий Родионов.

По его мнению, интересы российского государства сегодня заключаются в демонтаже украинского режима. Любой ценой. Чем быстрее и напористей, тем лучше.

«С ностальгическими соплями про «братский народ» давно пора покончить. Современное украинское государство — враг. Отношение к нему должно быть соответствующее», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее политолог рассказал, что проблема «партнерства» Запада с Украиной даже не в ее микроскопическом геополитическом весе, а в том, что эта страна ни по одному пункту не соответствует «западным стандартам»: там чудовищная коррупция, низкий уровень жизни и социальное расслоение, полное отсутствие демократии, несоблюдение прав человека и произвол нацистских банд.

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