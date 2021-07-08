Индонезия в скором времени может одобрить экстренное применение «Спутника V»

Москва, 8 июля. Положительную оценку российскому «Спутнику V» дало индонезийское агентство по лекарствам, сообщил посол страны в РФ.

Возможно власти Индонезии в скором времени примут решение об одобрении экстренного применения «Спутника V» на фоне сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

Вакцина от коронавируса российского производства «Спутник V» получит регистрацию в Европе, если отбросить политические и лоббистские предубеждения. Мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.