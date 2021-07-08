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Новая антироссийская провокация США вблизи Крыма привела в ярость жителей Британии
Армия
Новая антироссийская провокация США вблизи Крыма привела в ярость жителей Британии
wikipedia.org  /  United States of America MC3 Daniel J. Meshel/U.S. Navy / Public Domain

Лондон, 8 июля. Новая антироссийская провокация ВВС Соединенных Штатов в Черном море возмутила жителей Великобритании, которые прокомментировали инцидент.

Американский патрульный самолет P-8 Poseidon недавно пытался нарушить границы РФ над акваторией Черного моря. Российские радары засекли крылатую машину ВВС США, когда она подбиралась к рубежам страны, после чего на перехват самолету были высланы истребители Су-30. Российские пилоты успешно перехватили Poseidon и сопроводили его, предотвратив вторжение иностранной крылатой машины в воздушное пространство РФ.

Ситуацию с перехватом патрульного самолета ВВС Соединенных Штатов описали в своем материале журналисты британского издания Daily Express. Читатели портала бурно отреагировали на публикацию, разразившись бурей гневных комментариев. Они напомнили, что совсем недавно антироссийскую провокацию в Черноморском регионе организовали британцы при помощи эсминца HMS Defender, который нарушил морские границы РФ и покинул район лишь после того, как корабль Пограничной службы ФСБ применил палубное артиллерийское вооружение для осуществления предупредительных залпов.

Провокационные действия американских пилотов буквально привели в ярость пользователей британского сегмента Сети. Они заявили, что НАТО не стоит дразнить «русского медведя», выразив недоумение по поводу новой провокации Запада против России. По мнению одного из читателей издания, позиция США в отношении российских границ не отменяет того факта, что их нарушение приведет к ответным мерам со стороны Москвы.

«Только и делаем, что дразним медведя. Зачем, спрашивается?», — высказался один из комментаторов.

«Если ты не признаешь чужих границ, это еще не значит, что никто их не будет защищать», — поддержал его другой британец.

Ранее военный эксперт Сергей Простаков заявил, что провокация с самолетом Poseidon вблизи Крыма была заранее спланирована. По его мнению, эта авантюра вместе с инцидентом с британским эсминцем HMS Defender и крупными военно-морскими учениями НАТО Sea Breeze являются звеньями одной цепи.

Кроме того, военный эксперт из Чехии Ярослав Койзар заявил, что HMS Defender не соответствует своему названию, которое с английского переводится, как «защитник», пишет «Царьград». По его мнению, британский корабль больше достоин статуса провокатора из-за тех приказов, которые выполняет экипаж эсминца.

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россия сша самолет черное море британия провокация daily mail poseidon
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