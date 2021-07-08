Десятилетия кризиса: как ООН пытается решить проблему коррупции в Ираке

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в партнерстве с США и багдадским правительством дали старт многолетней инициативе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Ираке.

Она будет сфокусирована на обучении иракских судей и других специалистов новым методам и навыкам, необходимым для эффективного раскрытия сложных дел, укладывающихся в проблемное для страны направление.

JUST LAUNCHED: multi-year training initiative to strengthen and improve complex organized and financial crime investigations in #Iraq. Partnership b/t @UNDP & Supreme Judicial Council w/funds generously provided by @USEmbBaghdad.

More: https://t.co/TnJpVvo2wl pic.twitter.com/IXgf5uDzHG — UNDPIraq (@undpiniraq) July 6, 2021

В программе содержатся конкретные рекомендации по совершенствованию политики судебного преследования и следственных процедур. Кроме того, структура ООН предоставит Багдаду дорожную карту, которая должна будет способствовать внедрению нововведений и позволит контролировать реализацию реформ.

Соответствующая учебная программа получила официальное название «Расследование организованных и финансовых преступлений: комплексный подход». Намерения начать ее реализацию уже подтвердил Высший судебный совет Ирака.

Может ли ООН помочь в решении системных проблем Багдада, что о коррупции в стране думают простые граждане и какое участие в этих процессах принимают США — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Инициатива ПРООН в Ираке

В рамках новой инициативы ПРООН будет сотрудничать с судьями, прокурорами и следователями в проведении семинаров для различных иракских правительственных учреждений. Данные мероприятия будут сконцентрированы на вопросах борьбы с преступностью и разработке руководства по проведению сложных комплексных расследований.

Усовершенствование следственных процедур будет производиться в тесном сотрудничестве ряда иракских правоохранительных институтов. В этом будут принимать участие:

Высший судебный совет;

Высший ревизионный совет;

Комиссия добропорядочности;

Управление Центрального банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

Специализированные следственные управления Министерства внутренних дел.

«Ирак нуждается в эффективных инструментах и стратегиях, помогающих расследовать финансовые правонарушения и преследовать их в судебном порядке, потому что мотивацией большинства этих уголовных преступлений является личное обогащение, которое вредит государству и народу республики», — заявил посол США в Ираке Мэтью Тюллер.

На церемонии запуска программы американский дипломат отметил, что эти средства будут направлены на реабилитацию Высшего судебного совета страны, юридических органов и других структур, заинтересованных в противостоянии коррупции на территории ближневосточного государства.

Check out @USEmbBaghdad Ambassador Matt Tueller’s interview with the @StateINL Anti-Corruption Awardee for Iraq, Ms. Dhuha Mohammed⤵️https://t.co/1aQnMMxNhG — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) June 30, 2021

Вашингтон поддержал инициативу ПРООН, выделив на реализацию инициативы 27 млн долларов из собственного бюджета.

«Эта программа и сопроводительный документ признают, как сложные, организованные финансовые преступления, такие как коррупция, отмывание денег и незаконное накопление богатства, способствуют созданию атмосферы привилегий и несправедливости. Эти нарушения являются серьезным препятствием на пути экономического восстановления, стабильности и развития Ирака. ПРООН готова работать вместе с Высшим судебным советом республики и другими учреждениями, чтобы помочь положить конец данным преступлениям, и чрезвычайно признательна Государственному департаменту США за финансирование этой важной инициативы», — заявила Зена Али Ахмад, постоянный представитель ПРООН.

Реальное обоснование

На сегодняшний день Ирак входит в первую двадцатку стран мира по Индексу восприятия коррупции по данным правозащитников.

«Существует глубокая проблема со структурой государства. Это очень большое наследие, которое необходимо решать. Иракская государственная система деградировала на протяжении 50 лет», — заявлял ранее Мухаммад аль-Хаким, старший советник премьер-министра республики по экономическим реформам.

Во время недавнего онлайн-мероприятия, организованного одним из британских аналитических центров, чиновник отметил, что коррупционный кризис в стране уходит корнями еще во времена правления Саддама Хусейна, но теперь он носит системный, политически санкционированный характер.

По словам Мухаммада аль-Хакима, государственные служащие различных уровней сейчас активно используют собственное положение для продвижения интересов своих политических союзников и личного обогащения.

(3/3) Download the paper here:https://t.co/vzwHylDnQB — Chatham House MENA (@CH_MENAP) July 2, 2021

При этом облеченных властью людей в Ираке нередко привлекают к ответственности за их финансовые преступления. Однако даже эти меры пока не ведут к улучшению общей ситуации, в большинстве случаев на места снятых с должностей чиновников приходят другие, продолжающие нечестную политику.

Почва для нарушений

Одним из последних случаев разоблачения нечистых на руку госслужащих стало июньское задержание двух генералов в порту Умм Каср. В середине июня 2021 года их задержали по подозрению в получении взяток за отказ от таможенных пошлин.

Гавань, где они работали, располагается на берегу пролива, ведущего в Персидский залив. Она является ключевым пунктом ввоза в страну продовольствия и медикаментов, а также одним из наиболее коррумпированных портов государства.

Iraq arrests two generals on suspicion of bribery at key port https://t.co/XX3ncKkxEq — Rudaw English (@RudawEnglish) June 12, 2021

Это довольно распространенная для Ирака проблема, которая ежегодно обходится бюджету потерями в размере около 6,3 млрд долларов. Коррумпированных чиновников на места выдвигают политические партии или действующие в стране вооруженные группировки, получающие за это постоянные отчисления.

Такая же ситуация складывается и на других подобных объектах государственного значения, ставших предметом дележа сфер влияния между действующими в Ираке силами.

Проблемы беспокоят народ

Финансовые преступления имеют для страны очевидные последствия, накопление которых с каждым годом все более усугубляет внутренние проблемы Ирака. Недовольство простых граждан ситуацией часто становится причиной массовых выступлений, перерастающих в столкновения с полицией.

Во время недавнего обострения энергетического кризиса, ставшего следствием перебоев с электричеством, люди вновь вышли на улицы с антиправительственными митингами.

Oil-rich Iraq unable to solve its 30-year electricity problem due to corruption, mismanagement and instabilityhttps://t.co/7DhlC3D0HM — DAILY SABAH (@DailySabah) July 8, 2021

Одним из ключевых источников проблем стала невозможность Багдада выплатить долг Тегерану. До недавнего времени Иран был главным поставщиком электричества в Ирак, однако отсутствие выплат за данный ресурс побудило власти Исламской Республики сократить экспорт энергоносителей до минимума.

Кто во всем виноват?

Иракские власти заявляют, что не могут оплатить импортное электричество из-за санкций США, запрещающих денежные переводы в Иран, а также по причине внутреннего финансового кризиса, снижения цен на нефть и сложностей, сопутствующих пандемии коронавируса.

الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

٧ تموز ٢٠٢١ pic.twitter.com/GIUYeACQNP — WHO Iraq (@WHOIraq) July 7, 2021

Багдад в свою очередь обвиняет в проблемах простых граждан, не оплачивающих коммунальные счета и ворующих энергию, незаконно подключаясь к линиям электросети. Кроме того, власти неоднократно говорили о саботаже со стороны террористических группировок, уничтожавших опоры ЛЭП.

ISIS targets electricity lines in Iraq to spread mayhem. Iraq's militias should stop trying to implement Iran's foreign policy goals by attacking coalition forces in Iraq and instead help Iraq prevent a resurgence of the Da'ish terrorist group https://t.co/yWpAuriMAJ — Eric Davis (@NewMidEast) July 7, 2021

В то же время простые граждане оправдывают отсутствие платы за электричество неудовлетворительным уровнем обслуживания со стороны государства. Вместо этого, они вынуждены пользоваться услугами частных предпринимателей, имеющих собственные генераторы. По этой причине только в 2018 году бюджет страны потерял порядка 4 млрд долларов. С учетом нынешнего госдолга Ирака такие средства являются ощутимой потерей.

Федеральное агентство новостей /

Простые иракцы говорят о том, что главным стимулом развития проблем государства становится коррупция. Люди бунтуют против финансовых преступлений элиты и низкого уровня своей жизни.

POWERING IRAQ: CHALLENGES FACING THE ELECTRICITY SECTOR IN IRAQ

https://t.co/2VL5bwnZ1G — Al-Bayan Center for Planning & Studies (@BayanCenter) November 29, 2020

Электроэнергия особенно важна простым гражданам в летний период: когда воздух прогревается выше 50 градусов по Цельсию и спастись от жары без вспомогательной бытовой техники невозможно. Постоянные веерные отключения подачи тока все чаще становятся причиной массовых выступлений граждан.

تظاهرات وقطع للطرق في شوارع القرنة شمال البصرة.

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И в данном случае проблема сокращения иностранных поставок электричества является не единственной причиной отсутствия энергии. Дело в том, что на всей территории Ирака установлено устаревшее распределительное оборудование, из-за которого теряется от 30 до 50 процентов мощности. И коррупция является одной из причин, по которой бюджетные средства не тратятся на модернизацию проблемной инфраструктуры.

But the real issue is in the networks, where investment really needs to be concentrated. Iraq's transmission and distribution losses are some of the highest in the world. If these losses could be brought down by half, it would effectively increase available capacity by one-third pic.twitter.com/kBfMJr1OLk — Ali Al-Saffar (@alialsaffar) June 9, 2021

В то же время Багдад рассматривает перспективы создания новой АЭС, на строительство которой потребуется не менее 40 млрд долларов. Насколько это реалистичные планы, сказать сложно.

Iraq is developing a $40 billion plan for nuclear power as the electricity-starved petrostate seeks to end the widespread blackouts that have sparked social unrest https://t.co/It426Es423 — Bloomberg Middle East (@middleeast) June 8, 2021

Хоть траты Багдада на энергетический сектор страны сравнительно выше других статей расходов, пока что это не помогает решить существующую проблему отрасли.

Федеральное агентство новостей /

В результате недавних митингов и усилившегося политического давления министр энергетики Ирака Маджид Махди Хантуш в конце июня подал в отставку. Тем самым власти, вероятно, рассчитывали снизить уровень общественной напряженности, перекладывая ответственность на главу профильного ведомства. Это особенно важно Багдаду в преддверии досрочных выборов в парламент.

Однако перестановки в правительстве не привели к решению корня проблемы, новые перебои с электричеством неминуемы, как и массовые проявления народного недовольства. Днем 8 июля иракцы снова начали митинги.

«От этого режима до этого у нас все еще недостаточно электричества. Что принесла демократия? Все становится только хуже», — рассказал ранее журналистам Хайдер аль-Саиди, 52-летний лидер общины из населенного пункта Ас-Садр, жители которого также неоднократно выходили на улицы с акциями протеста.

По словам пожилого иракца, и без того существующие проблемы государства усилились после 2003 года, с приходом в страну сил США, свержения предыдущей власти и появления нового проамериканского правительства.

Иностранные игроки

Результатом вторжения Вооруженных сил США в Ирак стало свержение режима Саддама Хусейна и общая дестабилизация обстановки в стране. Государство было разделено между различными силами, и фактически находилось в постоянном состоянии войны до 2011 года, пока Пентагон не заявил о прекращении военной операции в регионе. Впрочем, и это не говорило о начале мирного времени: уровень насилия в стране вырос еще больше, а противостояние между местными вооруженными группировками и новой властью обострилось.

Общая дестабилизация обстановки, военное время и разрушение инфраструктуры — все это создало благоприятные условия для развития коррупции. После ухода большей части американских сил восстановление государства полностью легло на новую власть, и многие ее представители до сих пор продолжают злоупотреблять своим положением.

Ответственность за обстановку в стране полностью возложили на обновленный Багдад, сохранив лишь уровень политического взаимодействия.

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez — Liz Sly (@LizSly) January 6, 2020

Новый запуск антикоррупционной программы ПРООН и ее финансирование со стороны США, безусловно, можно считать положительным шагом. Однако коррупция в этом случае — только попытка справиться с проблемой, сформировавшейся в результате вмешательства американцев в жизнь этой страны.

Даже если вернуться к современной проблеме энергетического кризиса, то отсутствие поставок электричества из Ирана сейчас является последствиями именно санкционной политики Вашингтона в отношении Тегерана.

Our latest at @iraqoilreport on how #Iraq is suffering major power outages as #Iran cuts gas & electricity supplies, prompting resignation of the Iraqi Electricity Minister. https://t.co/hZE1Dp56dZ — Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) June 30, 2021

Белый дом защищает в регионе только свои интересы. Так, известно, что в 2018–2019 годах во время поиска подрядчика для модернизации иракской электросети Багдад намеревался воспользоваться услугами немецкой компании Siemens. Однако в тот период администрация Дональда Трампа убедила руководство ближневосточного государства отдать предпочтение американской компании General Electric. Хотя на территории страны сейчас работают оба предприятия, наиболее выгодные условия сделки имеют США.

US warns Iraq not to sign power generation deal with Siemens AG, a Germany company. Orders Baghdad to do business with General Electric, an American firm. https://t.co/caoeYMSvy2 — Stephen Gowans (@GowansStephen) February 12, 2019

Простые же люди остаются недовольны безработицей, низким уровнем жизни, коррупцией и другими проявлениями систематических проблем.

Федеральное агентство новостей /

Народные выступления привели к решению о проведении досрочных выборов в парламент, которые пройдут 10 октября, поскольку иракцы требуют перемен. Политический процесс смены неугодной гражданам власти может помочь избежать новых потрясений, хаоса и кровопролития.

Не исключено, что участие США в антикоррупционных реформах, предваряющих этот важный политический процесс, являются частью плана по сохранению влияния в стране, в том числе за счет лояльных политических лидеров. Вполне может быть, что среди новых местных борцов с финансовыми преступлениями найдется активный деятель, достойный выдвижения на руководящий пост.