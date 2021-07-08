Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 16:31
16:28
Весь мир
Бахрейн включил ливийских боевиков в списки террористов
16:27
Происшествия
Полиция Петербурга проверила ряд магазинов по факту продажи алкоголя несовершеннолетним
16:24
Общество
Массовые мероприятия с участием более 75 человек запретят в Петербурге с 13 июля
16:22
Происшествия
Жительница Владимирской области ответит за убийство дочери на глазах у ребенка
16:22
Политика
Голландский суд отклонил ряд требований стороны защиты по делу MH17
16:19
Происшествия
Видео с места пожара на Волгоградском проспекте появилось в Сети
16:15
Политика
Киевские депутаты проголосовали за демонтаж памятного знака дружбы с Москвой
16:14
Происшествия
Главе района под Саратовом дали условный срок за хищение более 400 тыс. рублей
16:14
Общество
Врач озвучила главную опасность купания в фонтане
16:13
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе возмутился смакованием подробностей на шоу Бориса Корчевникова
Все новости

Похороны президента Каунды прошли в Замбии

  /   Обновлено: 08 июля 2021 16:28
Происшествия
Похороны президента Каунды прошли в Замбии
flickr.com  /  balsamia

Лусака, 8 июля. Замбия простилась с первым президентом страны Кеннетом Каундой. Он скончался на 98-м году жизни в середине июня.

Официальные похороны первого президента страны Кеннета Каунды состоялись накануне. Траурная церемония прошла на фоне споров о месте захоронения.

Дело в том, что правительство Замбии приняло решение похоронить бывшего главу на президентском кладбище в столице Лусаке. Родственники же хотели, чтобы была исполнена последняя воля Каунды. Он хотел быть похороненным рядом со своей последней женой в его резиденции.

Кеннет Каунда возглавил Замбию в 1964 году, когда страна обрела независимость. Он был президентом государства до 1991 года.

Основатель и первый президент Замбии Кеннет Каунда умер на 98-м году жизни от пневмонии.

Вернуться назад

президент похороны замбия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru