Похороны президента Каунды прошли в Замбии

Лусака, 8 июля. Замбия простилась с первым президентом страны Кеннетом Каундой. Он скончался на 98-м году жизни в середине июня.

Официальные похороны первого президента страны Кеннета Каунды состоялись накануне. Траурная церемония прошла на фоне споров о месте захоронения.

Дело в том, что правительство Замбии приняло решение похоронить бывшего главу на президентском кладбище в столице Лусаке. Родственники же хотели, чтобы была исполнена последняя воля Каунды. Он хотел быть похороненным рядом со своей последней женой в его резиденции.

Кеннет Каунда возглавил Замбию в 1964 году, когда страна обрела независимость. Он был президентом государства до 1991 года.

Основатель и первый президент Замбии Кеннет Каунда умер на 98-м году жизни от пневмонии.