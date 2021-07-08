Российский гид раскрыла секрет любви японцев к «куропану» с вареньем

Токио, 8 июля. Русский гид для японских туристов и блогер Вера Голубенко рассказала, что ее удивило при посещении Страны восходящего солнца.

Голубенко десять лет работала гидом-переводчиком с японского и неоднократно ездила в эту азиатскую страну. Во время походов по магазинам россиянка отмечала не только местные продукты, но и товары отечественного производства или родом с Родины.

Копеечный российский продукт — черный хлеб — продается в Японии в супермаркетах в больших количествах. Японцы называют его «куропан» и выпекают в местных пекарнях. Черный хлеб пользуется у азиатов популярностью, его едят на завтрак, намазав вареньем. Почему-то японцы уверены, что именно так завтракают русские, поэтому в магазинах можно встретить странный набор — буханка черного хлеба и банка варенья.

«Для настоящего русского завтрака», — пишет блогер на своем дзен-канале «Вера Голубенко».

Гид заметила в японских магазинах творожные сырки Б.Ю.Александров, этот факт ее безмерно удивил, ведь японцы не любят творог в том виде, что его едят русские. Популярность именно этих сырков Вера объяснила просто — он мягкий и со вкусной начинкой. По-японски сырки Б Ю Александров звучат как «арэкусандорофу тидзу».

«Если сырники японцам съесть ещё под силу, то обычный творог со сметаной и сахаром уже не каждый японец рискнет попробовать», — пояснила автор.

Блогер отметила, что многие заблуждаются, если думают что в Японии нет качественного вкусного меда. Этот продукт на острова поставляют из других стран, в том числе из России. Производители отмечают высокие требования японцев к качеству товара и его вкусовым характеристикам. Если мед не пройдет по критериям, то поставщики не смогут продавать мед в Японии.

Жители островного государства очень любят российскую папоротник, только она должна быть ярко-зеленого цвета. Производители стараются угодить покупателям и вымачивают растение в специальном растворе.

Но больше всего Русского гида удивили камчатские крабы на полках японских магазинов. На островах продаются местные крабы, которые достаточно крупные и очень вкусные. Тем не менее морепродукты из России пользуются большим спросом.

В комментариях к тексту читатели устроили дебаты по поводу вкуса японского и камчатского крабов, Жители Сахалина и Владивостока ударились в воспоминания, какие крабы были во времена СССР, как их ловили и продавали.

«Да потому что именно камчатский краб самый вкусный» «Краб также продавался очищенный, вареный и мороженный... В основном покупали целого краба и варили его в ведрах», — под постом собралось более 100 комментариев.

Впервые за последние два года власти Японии впервые открыли сезон восхождения на гору Фудзи. Туристы будут обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.