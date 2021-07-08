Российские Су-24 выполнили плановый полет над акваторией Балтийского моря

Москва, 8 июля. Два российских тактических фронтовых бомбардировщика Су-24 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов над Балтикой осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Российские Су-24 не нарушали границ других государств при полете над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 7 июля два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного моря в сопровождении истребителей Су-30М2. Полет длился более пяти часов.