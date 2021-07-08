Норвежцы подняли на смех подготовку к параду женщин-военнослужащих ВСУ

Осло, 8 июля. Кадры подготовки к параду женщин-военнослужащих ВСУ с отработкой строевых приемов в обуви на каблуках вызвали бурное обсуждением в норвежских СМИ.

Репортаж об одной из таких тренировок опубликовало норвежское издание Verdens Gang. Авторы статьи отметили, что на Украине разгорается скандал из-за требования командования ВСУ к подчиненным женского пола использовать очевидно неудобную обувь для многочасовых занятий строевой подготовкой. Жители Норвегии посочувствовали женщинам на фото и подняли на смех инициаторов подобных маршей.

«Эта обувь — часть официальной формы… их прямо в таких туфлях отправляют в окопы?» — задался вопросом один из комментаторов.

Другой житель Норвегии предложил руководству ВСУ использовать «камуфляжные бикини» для облачения участниц парада ко Дню украинской независимости, для дополнения "строевой" обуви на каблуках.

«В мире есть только один большой враг — психически больные люди у власти», — высмеял способности организаторов украинского парада еще один норвежский пользователь Сети.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ВСУ «сильнейшей армией Европы», готовой к парированию любых угроз. Об антироссийской подоплеке литовско-польско-украинских учений на Яворовском полигоне сообщал «Царьград».