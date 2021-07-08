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Экономист назвала причины падения рубля до 89 за евро
Экономика
Экономист назвала причины падения рубля до 89 за евро
Федеральное агентство новостей  / 

Рынок движется эмоционально: после того как эмоции утихнут, пара евро и рубль скорректируется к 88,20-88,50 руб. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и составил 89,185 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 15:03 по московскому времени.

В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня 2021 года. К 15:17 по московскому времени евро замедлил рост и находился на отметке 89,02 рубля (+1,06%).

«Курс евро поднялся к максимуму с 3 июня текущего года в паре с рублем. Для этого у него есть сразу несколько оснований. Первое заключается в стабилизации курса евровалюты на мировом валютном рынке, что обеспечивает пару евро и рубль поддержкой. Второй момент кроется в локальной слабости рубля, который падает из-за провалов в цене на нефть и непонятных перспектив по выкачке нефти в августе», — пояснила Анна Бодрова.

Экономист назвала причины падения рубля до 89 за евро
Global Look Press  / Jim West / imageBROKER.com

Технически, заметила экономист, евро может вырасти сейчас до 89,35 рубля, откуда откроется дорога в области 89,58-89,75 руб. Эксперт допустила, что сейчас рынок движется эмоционально: после того как эмоции утихнут, пара евро и рубль скорректируется к 88,20-88,50 руб.

Ранее эксперты рассказали, что причин для падения рубля несколько. Например, пандемия коронавируса, которая не только не ушла, но затрагивает все большее количество стран, включая Россию.

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