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Похороны Владимира Меньшова начались на Новодевичьем кладбище

  /   Обновлено: 08 июля 2021 16:02
Общество
Похороны Владимира Меньшова начались на Новодевичьем кладбище
Агентство городских новостей Москва

Москва, 8 июля. Многочисленные коллеги, друзья и поклонники Владимира Меньшова в четверг, 8 июля, провожают его в последний путь. Мэтр кино умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Церемония прощания с легендарным режиссером прошла в стенах Дома кино. С самого утра туда начали нести цветы. На сцене о Меньшове со слезами на глазах вспоминали его близкие друзья и артисты, которым посчастливилось работать с ним. Все как могли, старались поддерживать вдову Веру Алентову. Ее присутствие на траурном мероприятии было под вопросом — в конце июня ее вслед за мужем госпитализировали с коронавирусом.

После гражданской панихиды гроб с телом Владимира Меньшова увезли в храм Покрова Пресвятой Богородицы, где прошло отпевание. На таинстве присутствовали только самые близкие: дочь режиссера Юлия Меньшова, супруга Вера Алентова, внуки Андрей и Таисия, также коллеги по ВГИКу, где у метра была собственная мастерская.

В 16:00 по московскому времени на Новодевичьем кладбище пройдут похороны. К церемонии все готово, возле самого места захоронения уже собрались поклонники творчества Меньшова. Режиссера похоронят на центральной аллее рядом с могилой актера Василия Ланового.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции, режиссеру был 81 год. После смерти оскароносного кинодеятеля актер Валерий Гаркалин рассказал, каким запомнит режиссера.

 

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